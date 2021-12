Le ministre délégué chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a annoncé jeudi 30 décembre que les salons et les foires ne seront pas concernés pas les jauges sanitaires mises en place dans les salles de spectacles et les enceintes sportives.

Le secteur de l'événementiel était dans le flou depuis les prises de paroles de Jean Castex et Oliver Veran lundi 27 décembre. Ils sont désormais fixés. Invité de RMC ce jeudi matin, Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du Tourisme a déclaré que "l'ensemble des foires et salons ne sont pas concernés par les jauges" de 2 000 et 5 000 personnes.

Pour rappel, le Premier ministre avait annoncé le retour des jauges sanitaires dans les stades en extérieur, à 5 000 personnes, et dans les salles en intérieur, à 2 000 à partir de lundi 3 janvier et pour une période de 3 semaines. Une mesure qui avait suscité l’émoi des acteurs du sport et de la culture. Une décision qui pourrait finalement être revue et adaptée à chaque enceinte, comme l'explique Lyon Capitale ici.

Si les salons et les foires possèdent une dérogation spéciale, c'est que le gouvernement fait "une distinction entre les rassemblements statiques et les endroits où l'on circule", justifie Jean-Baptiste Lemoyne.