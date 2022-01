Covid-19 à Lyon : salles de spectacle, stades, fin des jauges le 2 février

Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé la fin des jauges dans les salles et dans les stades à partir du 2 février.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi soir un calendrier de levée des restrictions. Avec notamment la réouverture des discothèques à partir du 16 février.

Il a aussi annoncé que les événements qui accueillent un public assis ne seront plus soumis à une jauge maximale de spectateurs, comme c'est actuellement le cas, dès le 2 février. Ainsi, à partir du 2 février, la jauge ne sera plus de 2 000 personnes max sans une salle, en intérieur, et de 5 000 personnes max dans un stade, en extérieur. C'est la fin des jauges.

