Covid-19 à Lyon : l'Assurance Maladie du Rhône adapte son service d'accueil et privilégie les rendez-vous

Par le biais d'un communiqué reçu mercredi 5 janvier, la CPAM du Rhône a annoncé adapter son accueil physique pour faire face à l'épidémie de covid-19 et au variant omicron. Les rendez-vous sont désormais privilégiés.

Les 13 000 professionnels de santé et 1,8 million d'assurés sociaux du Rhône ne pourront plus se rendre à la CPAM sans rendez-vous. À partir de demain, jeudi 6 janvier, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est contrainte d'adapter son service d'accueil physique. Ainsi, "les espaces libre-service des agences d’accueil [...] sont fermés et les assurés sont reçus uniquement sur rendez-vous physique et téléphonique" détaille la CPAM du Rhône.

Réduites du fait de la pandémie, les équipes seront mobilisées en priorité sur le paiement des prestations, alors que "les demandes sont en forte augmentation, en particulier pour l’indemnisation des arrêts maladie", fait savoir le communiqué.

Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone ou via ameli.fr tandis que toutes les démarches possibles doivent être prise sur le site de la CPAM, précise la caisse d'assurance maladie.