Covid 19 à Lyon : Darmanin demande aux préfets de prendre des mesures pour le réveillon du 31 décembre

Dans un télégramme diffusé mardi 28 décembre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé aux préfets de prendre des mesures pour dissuader les rassemblements lors de la soirée de la Saint-Sylvestre.

Après les annonces de Jean Castex et d'Olivier Veran lundi 27 décembre, Gérald Darmanin a communiqué un télégramme aux préfets ce mardi, selon l'AFP.

Vente et consommation d'alcool interdites dans la rue

Selon nos confrères, Gérald Darmanin a sommé les préfectures de prendre des mesures dissuadant les rassemblements et imposant le port du masque en centre-ville, notamment lors de la soirée de la Saint-Sylvestre. Entre Rhône et Saône, la préfecture du département à déjà interdit par arrêté préfectoral, la consommation et la vente d'alcool dans la rue à partir de 17 heures, le 31 décembre, et jusqu'au 1er janvier à midi.

"Vous imposerez par arrêté le port du masque dans les centres-villes et dans les périmètres où des rassemblements spontanés sont susceptibles de se produire", ajoute le ministre de l'Intérieur dans son télégramme aux préfets consulté par l'AFP. De ce côté-là, aucune restriction de port du masque n'est imposée à ce jour dans les rues de Lyon. Mais cela pourrait changer d'ici le 31 décembre.

Selon nos confrères, Gérald Darmanin appelle les préfectures "à interdire les activités qui ne vous (leurs) sembleraient pas réunir les conditions permettant les respects des gestes barrières ou de la distanciation sociale". Pour rappel, la vente, la détention et l’usage sur la voie publique de feux d’artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1 seront également prohibés lors de la Saint-Sylvestre, à Lyon.

