Finies les publicités numériques dans le métro de Lyon dès 2024. Bruno Bernard a annoncé ce samedi matin la suppression des écrans numériques dans le métro. L'objectif ? Créer une Métropole plus agréable, préservant son patrimoine et ses paysages en éliminant la saturation publicitaire.

Comme l'a annoncé ce samedi matin Bruno Bernard, président de la Métropole du Grand Lyon et de SYTRAL Mobilités, "les écrans numériques seront retirés en 2024" dans le métro lyonnais. En France, la publicité extérieure est réglementée par le code de l'environnement. Un règlement national de publicité (RNP) établit les conditions d'affichage extérieur, mais il peut être complété par des règlements locaux de publicité (RLP) pour prendre en compte les spécificités locales.

Cette mesure de suppression des écrans numériques dans le métro représente un pas vers une Métropole de Lyon moins envahie par la publicité, offrant aux voyageurs et aux résidents une expérience plus agréable et sereine dans les transports en commun. Elle témoigne de la volonté des autorités de mettre en valeur le patrimoine local et de préserver les paysages urbains. Dès 2024, les usagers pourront donc profiter d'un environnement visuel plus apaisant pendant leurs déplacements souterrains, tout en contribuant à la préservation du cadre de vie métropolitain.