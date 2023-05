Coup d'envoi du salon mix énergétique neutre en carbone à Lyon

Le salon du mix énergétique neutre en carbone revient au Centre des Congrès de Lyon les 10 et 11 mai, pour sa 2e édition.

Le salon du mix énergétique neutre en carbone, renommé MIX.E, ouvre ses portes durant deux jours à compter de ce mercredi 10 mai au Centre des Congrès à Lyon. L'événement invite pas loin de 4 500 professionnels du secteur de l'énergie, de la technologie ou des transports à présenter leurs nouvelles innovations énergétiques "pour un mix énergétique neutre en carbone".

Plus de 200 innovations

Pour sa deuxième édition, le salon MIX.E propose plus de 50 conférences et un "showroom" européen où 200 innovations et solutions énergétiques seront présentées. Parmi les nouveautés des entreprises, on retrouve des "aéroleaf", une "micro éolienne verticale silencieuse et susceptible d'être installée sur tout type de supports", des robots chargeurs autonomes, ou encore des collecteurs solaires à concentration.