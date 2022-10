L'association Les voix du nucléaire appelle à la mobilisation ce samedi à Lyon pour que l'énergie nucléaire devienne "la solution dans la lutte contre le réchauffement climatique".

Après Dieppe et Strasbourg, l'association qui prône l'atome, Les voix du nucléaire, organise une mobilisation, sous le nom de "Faites du nucléaire", ce samedi 8 octobre, place Carnot à Lyon.

Le collectif profitera de cette journée, entre 11 h et 17 h, pour défendre son projet sur le nucléaire et "pour faire entendre sa voix dans le débat public". Créée en 2018, l'association Les voix du nucléaire revient pour une deuxième édition à Lyon, dans la région la plus nucléarisée de France.

Les pro-nucléaires souhaitent remettre l'énergie nucléaire au coeur de l'enjeu environnemental actuel. Ils contribuent à "la reconnaissance de l’énergie nucléaire comme essentielle à la transition énergétique bas carbone".

Les membres de l'association se présentent comme des "citoyens bénévoles" qui connaissent le domaine du nucléaire ou qui ont appris à le maîtriser. Ils précisent également qu'ils oeuvrent dans une démarche "citoyenne" et non "lobbyiste ou syndicale".

Dans le contexte de la crise énergétique avec la hausse des prix de l'électricité annoncé pour cet hiver par EDF, l'association veut démontrer que l'énergie nucléaire serait l'énergie de substitution idéale aux énergies fossiles et polluantes. "L’électricité est l’énergie de l’avenir : de la digitalisation, de la performance, de la propreté, de l’indépendance, de la mobilité, de la liberté et de la multiplication des usages", explique le collectif citoyen.