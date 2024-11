Lyon : Un week-end sous le signe de l'Asie à Eurexpo

Du 30 novembre au 1er décembre prochain, Japan Touch et le Salon de l'Asie s'emparent d'Eurexpo, afin de proposer un week-end 100% dédié à la culture asiatique.

Les passionnés de culture asiatique vont être ravis, Japan Touch et le salon de l'Asie reviennent à Eurexpo fin novembre afin de proposer une édition commune. Immersion culturelle et voyage à travers l'Asie, voici les deux thèmes au programme du double événement de cette année.

Japan Touch de retour pour sa 25ème édition

Japan Touch, le rendez-vous annuel des fans du Japon est de retour, et propose cette année encore, une immersion au coeur de la culture nippone. Au programme, rencontres et échanges avec les grandes figures de l'univers mangas et animés, tels que des auteurs, des illustrateurs et des doubleurs.

Possibilité également, de visiter plusieurs "villages", aux ambiances différentes, comme celui des créateurs, du cosplay, ou encore de la Pop-culture. Pour les plus gourmands, le Sakura Maid Café proposera différents types de snack japonais, salés et sucrés.

10ème Salon de l'Asie

Le Salon de l'Asie revient, lui aussi, avec des spectacles de danse du lion, carnets de voyage et projections à retrouver tout au long du week-end. En tout, une centaine d'animations sont prévues, et plus de 400 exposants sont attendus sur l'événement.

