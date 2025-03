Une abolition du discernement a été diagnostiqué chez le suspect mis en examen pour le meurtre du jeune Mohamed, dont le corps a été retrouvé démembré à Saint-Priest en 2023.

En janvier 2023, le corps de Mohamed, un jeune Lyonnais de 16 ans, était retrouvé démembré dans les canalisations d'un immeuble à Saint-Priest. Le principal suspect de ce meurtre a été estimé comme irresponsable pénalement par une nouvelle expertise psychiatrique, selon les informations de BFM Lyon.

Deux premières expertises concluaient à une altération du discernement, sans abolition, pour cet homme mis en examen qui suivait un traitement pour schizophrénie. La troisième expertise, elle, conclut à une abolition du discernement de l'homme. Il ne serait, dans ce cas, pas considéré comme responsable de ses actes.

Une nouvelle contre-expertise doit être menée d'ici l'été et pourrait décider de la tenue ou non d'un procès aux assises. Le suspect de 28 ans, interpellé le lendemain de la découverte du corps, était "connu et traité pour des troubles psychiatriques depuis plusieurs années", selon le parquet de Lyon, qui précisait que son "casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation".