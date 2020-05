Coronavirus : tout ce qui est ouvert à Lyon et là où le masque est obligatoire

Après dix jours de déconfinement, de nombreux grands magasins, parcs et marchés sont ouverts à Lyon. Quels sont les lieux ouverts durant ce pont de l'Ascension, où les masques sont-ils obligatoires ?

De plus en plus de lieux sont ouverts sur l'agglomération de Lyon, parfois avec l'obligation de porter un masque pour y accéder. Découvrez la liste de ce qui est ouvert, ce qui est fermé et d’éventuelles consignes à respecter avant ce pont de l'Ascension.

Parcs :

- les berges du Rhône : OUVERTES

- les berges de Saône : OUVERTES

- le parc de la Tête d'Or : OUVERT

- le parc de Lacroix-Laval : OUVERT

- le parc de Parilly : OUVERT

- le parc de Miribel-Jonage : OUVERT (uniquement accessible aux cyclistes et piétons, l'accès voiture restera fermé, lire ici)

- L'ensemble des 300 parcs, squares et jardins de la ville de Lyon : OUVERTS

- les jardins et la basilique de Fourvière : OUVERTS

Marchés :

72 marchés sont désormais ouverts à Lyon, vous pouvez consulter la liste complète ici. Leur accès est limité et il faudra respecter les distances et signalétiques à l'intérieur.

Le réseau TCL : OUVERT avec masque obligatoire

Grandes surfaces :

- le centre commercial de la Part-Dieu : FERME jusqu'au 10 juillet (lire ici).

- le centre commercial Saint-Genis 2 : OUVERT (avec un système coupe-file, voir ici)

- le centre commercial de Confluence : OUVERT, le masque est obligatoire dans certains magasins comme Decathlon.

- le centre commercial du Carré de Soie : FERME

- le centre commercial Porte des Alpes : OUVERT

- FNAC Bellecour : OUVERTE avec masque obligatoire

- Decathlon Bron : OUVERT avec masque obligatoire

- les enseignes Boulanger : OUVERTES avec masque obligatoire

- les enseignes Darty : OUVERTES avec masque obligatoire

- les enseignes Leroy Merlin : OUVERTES avec masque obligatoire

- le village de marques The Village : OUVERT

- IKEA Grand Parilly : FERME, OUVERT à partir du 25 mai avec masque obligatoire

Lieux culturels :



- le musée des Confluences : FERME

- le Musée des Beaux-Arts : FERME

- la bibliothèque municipale de Lyon : FERMÉE