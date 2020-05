Lyon : l'accès au parc de Miribel réservé aux vélos et piétons, les voitures interdites

Suite à un arrêté interpréfectoral, l'accès au parc de Miribel-Jonage va être réservé aux modes doux et aux piétons.

Pour aller au parc de Miribel-Jonage, il faudra y aller via TCL puis à pied, vélo ou tout autre mode doux. En effet, un arrêté interpréfectoral vient d'être pris interdisant l'accès aux véhicules motorisés jusqu'au 2 juin. Les routes dédiées seront condamnées, tandis que les accès piétons et vélos seront eux ouverts.

Les préfectures de l'Ain et du Rhône ont considéré : "que le Grand Parc Miribel Jonage accueille 3,5 millions de visiteurs par an ; soit jusqu'à 40 000 personnes par jour au mois de mai ; 85 % des visiteurs accèdent au Grand Parc Miribel Jonage en voiture, 10 % en mode doux et 5 % en transport en commun"

Par ailleurs, les préfectures soulignent "que le Grand Parc Miribel Jonage constitue un itinéraire modes doux pour les trajets domicile / travail qui empruntent notamment le canal de Miribel, la rue Louis Duclos prolongée et la ViaRhôna. Considérant que dans le seul objectif de santé publique, il y a lieu de réglementer l'accès au Grand Parc Miribel Jonage, afin d’éviter les regroupements de personnes de nature à favoriser la propagation du virus covid-19".

Depuis Lyon, les accès restent très faciles à vélo et ne demandent pas beaucoup d'efforts en absence de fort dénivelé. Cet arrêté pourrait bien être l'occasion de découvrir l'une des meilleures façons de se rendre au parc.