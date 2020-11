Coronavirus et confinement : ouverture des stations de ski, la grande incertitude dans la région

A l'instar de nombreuses autres professions, les saisonniers des stations de ski n'ont aucune visibilité pour cet hiver. Les stations de ski vont-elles être autorisées à ouvrir pour les vacances de Noël ? C'est la grand incertitude.

C'est un secteur qui emploie près de 120 000 personnes. Entre les commerçants, les hôteliers, les saisonniers, les moniteurs de ski. Et pour l'instant, c'est le grand flou pour les stations de ski, qui ouvrent normalement pour la plupart début décembre.

La ministre pousse pour l'embauche de saisonniers

Des stands de tests antigéniques pourraient être installés en station. Mais pour l'instant, tout le monde est dans l'attente. Il est "trop tôt pour prendre une décision" quant à l'ouverture des stations en décembre, explique la ministre du Travail, Elisabeth Borne, sur Radio J, expliquant que les services de réanimation de la région Auvergne-Rhône-Alpes "sont déjà au bord de la saturation".

Mais Elisabeth Borne pousse toutefois les stations à recruter des saisonniers : "je ne veux pas qu'ils hésitent à recruter les saisonniers dont ils vont avoir besoin, et donc on est en train de s'organiser pour que ces saisonniers puissent être recrutés normalement, et bénéficier si nécessaire d'activité partielle, si l'activité des stations de ski n'était pas au niveau escompté", a-t-elle poursuivi.

Deux domaines avaient déjà ouvert

A huis clos, en décembre, Val d'Isère pourra accueillir des épreuves de Coupe du monde de ski alpin (du 5 au 20 décembre). Mais pour le grand public, toujours aucune visibilité.

Deux domaines, ceux des Deux-Alpes et de Tignes ont déjà ouvert quelques jours pendant les vacances de la Toussaint avant de devoir refermer avec le confinement. Le domaine de Tignes a d'ailleurs particulièrement été fréquenté avant sa fermeture. Mais personne ne sait, désormais, quand il pourra rouvrir. Début décembre ? Lors des vacances de Noël ? Ou pas avant 2021.