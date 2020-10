(Photo by GUILLAUME SOUVANT / AFP)

Face à une recrudescence de cas de coronavirus dans l'Ain, la préfecture a pris de nouvelles mesures qui entrent en vigueur ce lundi 19 octobre.

La région Auvergne-Rhône-Alpes fait face à une détérioration de sa situation épidémique avec une recrudescence de cas de coronavirus, en particulier dans la Loire, le Rhône et l'Isère (lire ici). Le département de l'Ain a également connu une aggravation de sa situation avec un taux d'incidence qui atteint désormais 262 pour 100 000 habitants dans la population générale et un taux de positivité des tests de 15 %. Ce vendredi 6 octobre, un communiqué de la préfecture confirme "une recrudescence rapide et alarmante de la circulation du virus" dans le département.En conséquence, la préfète de l'Ain, Catherine Sarlandie de la Robertie, a pris de nouvelles mesures.

#COVID19

Le territoire national est placé en état d'urgence sanitaire ⚠️

De nouvelles interdictions s'appliquent dans l'#Ain :

❌ sauf exceptions, rassemblements de + de 6 personnes dans l'espace public,

— Préfet de l'Ain (@Prefet01) October 17, 2020

Les bars et les restaurants restent ouverts avec un protocole sanitaire strict dont la limite de six personnes par table, la distance d'un mètre entre chaque table et l'enregistrement des coordonnées des clients.

Les événements festifs sont annulés dans tous les établissements recevant du public à compter de ce lundi 19 octobre. Pour les établissements dans lesquels le publics est assis comme les cinémas par exemple, la programmation est maintenue avec la règle d'un siège occupé sur deux, ou d'un siège entre groupe de six personnes et dans la limite de 5 000 personnes au total maximum.

Le masque reste obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans, à l'intérieur comme à l'extérieur (marchés, brocantes...).

Si ces mesures ne parviennent pas à endiguer un minimum l'épidémie dans l'Ain, la préfecture envisage de recourir au couvre-feu, comme dans les métropoles de Lyon, Saint-Etienne et Grenoble dans la région.