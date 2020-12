Coronavirus : couvre-feu, Nouvel An, qu'est-ce qui est sur la table avant les nouvelles annonces ?

Un conseil de défense sanitaire a lieu ce mercredi. Car depuis quelques jours, le niveau des contaminations quotidiennes ne baisse plus en France. Le Premier Ministre doit prendre la parole ce jeudi. Pour dire quoi ?

Ce lundi, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, le ton grave, a fait un nouveau point sur l'épidémie de coronavirus en France, indiquant que "depuis quelques jours, le niveau des contaminations quotidiennes ne baisse plus", ajoutant que l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur le système hospitalier "reste majeur", notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (lire ici). Il a aussi mis en garde contre "un risque élevé de rebond épidémique" avec la perspective des fêtes de fin d'année... L'exemple de Thanksgiving, aux Etats-Unis, avec un net rebond des cas positifs une semaine après la fête, fin novembre, interpelle.

"Il y a vraiment une alerte forte sur les risques d'une troisième vague, qui n'est pas que virtuelle, qui n'est pas qu'une perspective lointaine mais qui est bien dans l'arrière-plan de l'évolution des courbes", a expliqué le président de la FHF, Frédéric Valletoux, lors d'une conférence de presse mardi. L'évolution des indicateurs "pose un certain nombre de questions quant à la situation dans les prochaines semaines, à la situation lors des fêtes de fin d'année et cela nous pousse à appeler à une extrême vigilance", a-t-il ajouté.

Les détails jeudi par le Premier Ministre

Qu'est-ce qui est sur la table ? Qu'est-ce qui pourrait changer dans le calendrier de déconfinement annoncé fin novembre, avec une première étape le 15 décembre (réouverture des cinémas, des musées, des théâtres et passage du confinement au couvre-feu dès 21h) et une deuxième le 20 janvier (réouverture des restaurants, des salles de sport et des stades).

Selon France Info, plusieurs hypothèses sont envisagées : un couvre-feu dès 19h (au lieu de 21h) dès le 15 décembre, une réouverture plus tard des cinémas, des théâtres et des musées et enfin une interdiction des déplacements lors du réveillon du Nouvel An. Qu'est-ce qui sera finalement décidé ? Le Premier Ministre, Jean Castex, devrait détailler les nouveaux arbitrages ce jeudi 10 décembre lors d'une conférence de presse.

