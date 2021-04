Coronavirus : c'était prévisible, le taux d'incidence a fortement augmenté à Lyon et dans le Rhône, ça veut dire quoi ?

Le nombre de nouveaux cas de covid-19 calculés sur une semaine a fortement augmenté ce jeudi soir à Lyon et dans le Rhône. Cela ne signifie pas pour autant que le virus circule beaucoup plus dans le département. Cela signifie, en revanche, que le virus circule encore beaucoup...

Effet Lundi de Pâques, suite et fin. Le taux d'incidence joue au yo-yo. Sans que cela détermine une dynamique épidémique à la hausse... ou à la baisse. En moyenne, depuis une dizaine de jours, le nombre de nouveaux cas est assez stable dans le Rhône. Le problème, c'est que c'est une moyenne stable à un niveau beaucoup trop haut pour l'instant pour espérer des jours meilleurs à court terme... Malheureusement.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. Les décideurs ont les yeux rivés dessus. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire. D'après les derniers chiffres stabilisés dont nous disposons (au lundi 12 avril), ce taux d'incidence est de 517 dans le Rhône... + 77 ! En une seule journée. Ces données prennent donc en compte la période du mardi 6 avril au lundi 12 avril (voir le graphique ci-dessous)



L'effet "Lundi de Pâques" a eu un effet sur la courbe

Mais alors pourquoi une telle remontée ? Le virus circule-t-il beaucoup plus ? Vraiment ? Non, le taux d'incidence avait chuté la semaine dernière, effet... Lundi de Pâques. Le taux d'incidence se mesure sur une semaine glissante. Or, le lundi 5 avril, c'était férié, c'était le lundi de Pâques. Il y a eu beaucoup moins de tests. A l'instar d'un dimanche. La moyenne sur une semaine a donc forcément chuté. Il y a eu beaucoup moins de tests le lundi 5 avril que le lundi 29 mars donc forcément beaucoup moins de cas positifs. Une chute du taux d'incidence qui ne voulait absolument rien dire de la dynamique épidémique. C'était purement circonstanciel.

Ce jeudi soir, le taux d'incidence a pris en compte la période du mardi 6 avril au lundi 12 avril. Les données du lundi 12 avril ont donc remplacer les données du lundi 5 avril, jour férié, où très peu de tests avaient été effectués. Logiquement, le taux d'incidence augmente. Largement. Cela ne veut pas dire que le nombre de nouveaux cas explose. En revanche, cela veut dire qu'avec un taux d'incidence de 517, le virus circule encore beaucoup dans le Rhône. Beaucoup trop pour espérer des jours bien meilleurs à court terme...

