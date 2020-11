Coronavirus : à Lyon, on a testé le test antigénique avec le résultat en 20 minutes, comment ça marche ?

Pharmacie ©Photo by Pascal GUYOT / AFP

Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, souhaite une campagne de dépistage massive dans la région avant les fêtes de Noël. 2 millions de tests ont été précommandés par la région, majoritairement antigéniques. Avec ces tests, le résultat est obtenu entre 15 et 30 minutes. Mais sont-ils fiables ? Est-ce que cela marche ? Nous avons testé à Lyon.

En grandes pompes, Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé une campagne de dépistage massive avant les fêtes de Noël dans la région, la plus touchée par cette 2e vague de l'épidémie de coronavirus (lire ici).

"L’objectif est d’étaler cette campagne de tests sur une semaine avant les fêtes de fin d’année pour détecter massivement les porteurs du virus, explique la région Auvergne-Rhône-Alpes. "L’un des principaux problèmes, identifié par un grand nombre d’épidémiologistes et de virologues, est qu’on teste quand il est trop tard, quand la personne est déjà malade. Il convient aujourd’hui, pour casser la chaîne de contamination, d’identifier également ceux qui ne présentent pas de symptômes mais qui sont pour autant porteurs du Covid-19 et qui, sans le savoir, contaminent à leur tour".

C'est aussi un prélèvement dans le nez

2 millions de tests ont été précommandés par la région pour la campagne de dépistage massive en décembre, majoritairement antigéniques. Nous avons testé ce fameux test antigénique, dont le résultat est disponible entre 15 et 30 minutes. Car 550 000 tests antigéniques sont déjà déployés dans la région. Notamment dans les pharmacies et dans les cabinets médicaux.

Un test antigénique, c'est quoi ? A l'instar du traditionnel test PCR, le test antigénique détecte la présence du virus à l'instant t chez une personne. Comme pour le test PCR, c'est un prélèvement dans le nez. C'est désagréable. Mais pas douloureux.

Un résultat... en 20 minutes

Nous avons pris rendez-vous, lundi, dans une pharmacie du 2e arrondissement de Lyon qui pratique ce test antigénique. 20 minutes pile après le prélèvement, nous avions le résultat.

Comment ce résultat est traité ? "Le prélèvement effectué est mis dans un fluide permettant de détecter les antigènes viraux à l’aide d’un réactif contenant des anticorps. La lecture du résultat se fait visuellement comme pour une bandelette urinaire ou un test de grossesse", explique l'agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Les tests PCR sont réalisés dans les laboratoires de biologie médicale, hospitaliers ou de ville. Les tests antigéniques peuvent être réalisés hors laboratoire de biologie. Ces tests peuvent être effectués dans les cabinets médicaux ou des pharmacies.

Des tests moins fiables

Sauf que ces tests antigéniques... sont beaucoup moins fiables que les tests PCR. "Il faut faire très attention avec ces tests : si vous êtes négatif, cela ne veut pas forcément dire que vous êtes négatif", souligne le Professeur Frédéric Laurent, responsable des centres de dépistages PCR des Hospices Civils de Lyon, dans les colonnes du Progrès. Il prend l'exemple du cluster de l'école centrale de Lyon. Sur un échantillon de test sur 500 personnes, 101 tests se sont révélés positifs en PCR... et seulement 54 en tests antigéniques. "Cela veut dire que sur les 446 déclarés négatifs (avec les tests antigéniques), 46 avaient le covid mais pensaient ne pas l'avoir...", poursuit le Professeur lyonnais.

Cela peut évidemment poser de grandes questions pour les fêtes de Noël. Des personnes testées négatives pourraient avoir en réalité le virus... tout en pensant ne pas l'avoir. Comment casser vraiment les chaînes de contamination alors ?

"La fiabilité sur les asymptomatiques est faible"

"L'outil de référence reste le test PCR. L'avantage du test antigénique, c'est qu'il est rapide et qu'effectivement, cela permet d'isoler rapidement les cas positifs, explique Carine Wolf-Thal, présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, sur franceinfo. La faiblesse de ce test, c'est sur les résultats négatifs parce que effectivement, ça ne garantit pas, malgré un résultat négatif, que l'on n'est pas porteur du Covid à cause de la plus faible fiabilité de ces tests".

"La fiabilité sur les asymptomatiques est faible. Très rapidement, on peut effectivement tomber à 1 cas sur 3 de faux négatifs. C'est donc à contrebalancer avec l'avantage de dépister rapidement des positifs et d'isoler ces personnes, et de les prendre en charge, surtout si elles ont des symptômes", poursuit la présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

Environ 3 000 pharmacies proposent ce test antigénique actuellement en France.

Véran "croit beaucoup aux tests antigéniques"

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a qualifié mardi "d’effet d’annonce" la décision de Laurent Wauquiez de proposer une campagne massive de tests gratuits aux habitants de sa région. Toutefois, le ministre de la Santé avait assuré lundi "croire beaucoup aux tests antigéniques" dans un entretien accordé aux journaux du groupe EBRA.

"Un test antigénique positif assure le diagnostic, résume le ministre. Un résultat négatif n’est lui pas fiable à 100 %, et pourra être confirmé en laboratoire en cas de symptômes. À noter que la plupart des scientifiques considèrent qu’un test antigénique négatif chez une personne asymptomatique impliquerait une charge virale faible. Le risque que vous soyez contagieux serait donc plus réduit", a ajouté le ministre de la Santé.

Les tests antigéniques et les campagnes massives de dépistage vont assurément être le sujet de nombreux débats au cours des prochains jours et semaines.