Coronavirus à Lyon : les derniers chiffres lundi soir, encore mauvais dans les hôpitaux de la région

La hausse du nombre de patients hospitalisés des suites du covid-19 se confirme dans la région. Avec 87 nouvelles hospitalisations dans la région en 24h. Le Rhône est le 2e département le plus touché par les nouvelles hospitalisations, après les Bouches-du-Rhône.

Plus de cas positifs et plus de malades à l'hôpital. La progression de l'épidémie se confirme encore ce lundi soir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 582 personnes dans les hôpitaux des suites du covid-19 (contre 530 il y a 24h et 398 il y a une semaine).

Une hausse assez nette qui devrait continuer dans les prochains jours et semaines avec l'augmentation nette aussi du nombre de tests positifs dans la région.

Dans le Rhône, 36 personnes ont été admises à l'hôpital des suites du covid-19 ces dernières 24. Le 2e département le plus touché après les Bouches-du-Rhône. 44 personnes sont en "réa" dans le département, contre 28 il y a une semaine.

Mais, pour l'instant, pas de nouvelles mesures restrictives à Lyon pour tenter de freiner l'épidémie. Au contraire de Marseille ou de Bordeaux (lire ici).

Ainsi, le bilan ce lundi 14 septembre au soir en Auvergne-Rhône-Alpes :

582 patients sont encore hospitalisés dans la région (+52 en 24h)

87 nouvelles hospitalisations durant les dernières 24 heures

80 personnes dans les services de réanimation (+8 en 24h). Il y avait 783 patients en réanimation dans la région au plus fort de la crise.

14 nouvelles admissions en réanimation durant les dernières 24 heures

5 nouveaux décès en 24 heures

1809 décès au total à l'hôpital dans la région

Le bilan ce lundi 14 septembre au soir dans le département du Rhône :