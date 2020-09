Coronavirus : de nouvelles mesures restrictives à Bordeaux, bientôt aussi à Lyon ?

Des mesures similaires pourraient être annoncées ce lundi soir à Marseille, où les chiffres de contamination explosent aussi.

Quid de la situation à Lyon ?

Et à Lyon ? La situation est loin d'être "confortable". Lyon et le Rhône sont touchés aussi. Le département est l'un des départements de France les plus touchés depuis fin août. Lyon Capitale vous proposait un point sur l'évolution de l'épidémie dans le département ce lundi matin (à lire ici). Tous les indicateurs sont en hausse.

Mais pour l'instant, d'après nos informations, les mesures restrictives mises en places à Bordeaux ne sont pas prévues à très court terme à Lyon. La 1er Ministre a bien insisté sur la situation à Bordeaux et à Marseille. En Guadeloupe aussi. Mais il n'a pas délivré la même inquiétude pour Lyon et sa région.

Le nombre de cas positifs augmente très vite dans le Rhône. C'est incontestable. Dans les hôpitaux, le nombre de malades augmente aussi. Mais pour l'instant, les hôpitaux lyonnais ne sont pas submergés. Toutefois, la situation évolue très vite. Elle est suivie de très près au jour le jour et clairement, tout peut évoluer à tout moment au cours des jours à venir.