Coronavirus à Lyon : en un mois, le nombre de nouveaux cas a baissé de moitié dans le Rhône (graphique)

Enfin, ça baisse. Le nombre de nouveaux cas de covid-19 continue de baisser à Lyon et dans le Rhône. Il a baissé de moitié, par rapport aux données de début avril.

Emmanuel Macron a esquissé un calendrier de sortie de crise avec la réouverture des commerces, des musées, des terrasses le 19 mai, des bars, des restaurants et des salles de sports le 9 juin... Mais la circulation du virus baisse-t-elle vraiment ?

La réponse est oui. La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. Les décideurs ont les yeux rivés dessus. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Le seuil d'alerte de 250 toujours dépassé

Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au lundi 3 mai, le taux d'incidence est de 266 (les données prennent donc en compte la période entre le mardi 27 avril et le lundi 3 mai). Un taux d'incidence en baisse constante et continue depuis plus de trois semaines (comme le montre le graphique ci-dessous). Entre le 4 avril et le 3 mai, le nombre de nouveaux cas a baissé de moitié.

En chiffres, le taux d'incidence dans le Rhône :

3 mai : 266

1er mai : 286

30 avril : 309

23 avril : 375

16 avril : 431

12 avril : 518

4 avril : 553 (pic de la 3e vague)

Sur la même période (4 avril-3 mai), forte baisse aussi en France, avec un taux d'incidence passant de 411 à 214 en moyenne et en Auvergne-Rhône-Alpes où il passe de 404 à 208.

Lire aussi : Coronavirus à Lyon : la vaccination ouverte aux + de 18 ans dès le 12 mai "s'il reste des doses", mais comment le savoir ?