Coronavirus : à Lyon, des patients de la région transférés ce mardi à Nantes et Angers

Les transferts de patients se poursuivent de la région Auvergne-Rhône-Alpes, très touchée par cette 2e vague du coronavirus. Huit patients de Lyon, de Saint-Etienne et de Roanne sont transférés ce mardi dans la région Pays-de-la-Loire, dans des hôpitaux de Nantes, d'Angers et de Cholet notamment.

La tension est très importante dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où les nouveaux patients suivis pour covid-19 arrivent en masse chaque jour. Les hospitalisations explosent dans la région, d'après un dernier bilan lundi soir (lire ici).

Après plusieurs transferts de patients de Lyon et de Saint-Etienne vers Bordeaux, Brive, Poitiers et la Nouvelle-Aquitaine vendredi et lundi, des transferts vers les Pays-de-la-Loire sont prévus ce mardi.

De nouveaux transferts prévus ces prochains jours

Huit malades des hôpitaux de Lyon et Saint-Etienne sont transférés ce mardi à Nantes, Cholet, Angers ou encore Saint-Nazaire, où la situation sanitaire est moins mauvaise.

De nouveaux transferts sont prévus ces prochains jours...

