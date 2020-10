Coronavirus à Lyon : quel est le profil des 3691 patients hospitalisés dans la région ?

3691 patients sont hospitalisés ce mardi matin, des suites du coronavirus, dans la région. C'est déjà plus qu'au maximum de la 1ère vague au printemps, où jamais plus de 3044 patients n'avaient été hospitalisés en même temps dans la région. Et la hausse va encore continuer... et s'accentuer ces prochains jours. Qui sont ces patients ?

Les chiffres sont vertigineux. L'augmentation nette... et très inquiétante. 3691 patients sont actuellement hospitalisés des suites du coronavirus dans la région. "Seulement" 2123 patients étaient à l'hôpital il y a une semaine, 1263 il y a deux semaines.

A titre de comparaison, lors de la 1ère vague, le pic atteint le 13 avril était de 3055 patients hospitalisés dans la région. Le 13 avril... soit près d'un mois après le confinement. La 2e vague est bien plus forte dans la région que la 1ère.

Sur ces 3691 patients hospitalisés, ce mardi matin, des suites du covid dans la région :

1897 sont des hommes (soit 51,4 %)

1759 sont des femmes (soit 48,6 %)

En terme d'âge :

moins de 30 ans : 53 (soit 1,4 %)

30-39 ans : 69 (soit 1,9 %)

40-49 ans : 129 (soit 3,5 %)

50-59 ans : 226 (soit 6,1 %)

60-69 ans : 513 (soit 13,9 %)

70-79 ans : 904 (soit 24,5 %)

+ de 80 ans : 1753 (soit 47,5 %)

72 % des personnes hospitalisées dans la région ont plus de 70 ans et presque une sur deux a plus de 80 ans.

122 patients, dans la région, ont moins de 40 ans.

Le profil des patients est différent en réanimation

En réanimation, en revanche, le profil des patients est différent. Beaucoup plus d'hommes sont en "réa" et aussi beaucoup plus de personnes de la tranche d'âge 60-80 ans.

Sur les 472 patients en "réa" dans la région des suites du covid-19 ce mardi matin (311 patients étaient en réa il y a une semaine) :

74 % sont des hommes

26 % sont des femmes

Les hommes font beaucoup plus de formes graves que les femmes.

Ensuite, l'âge des patients. Et là-aussi, il y a une différence assez nette avec les hospitalisés. Si près d'une personne sur deux hospitalisée a plus de 80 ans, "seulement" 13 % des patients en réanimation ont plus de 80 ans.

Dans le détail, en réanimation dans la région :

moins de 30 ans : 1 patient

30-39 ans : 12 (soit 2,5 %)

40-49 ans : 27 (soit 5,7 %)

50-59 ans : 45 (soit 9,5 %)

60-69 ans : 142 (soit 30,1 %)

70-79 ans : 178 (soit 37,8 %)

+ 80 ans : 61 (soit 12,9 %)

