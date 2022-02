Lyon : les urgences ophtalmologiques de l'hôpital Edouard-Herriot déménagent ce lundi

Le principal service d'ophtalmologie de la région déménage ce lundi 7 février en raison de travaux. Pour que les soins continuent au sein de l'hôpital Edouard Herriot, de nouveaux locaux vont accueillir le service, à seulement quelques mètres de l'ancien bâtiment.

Le transfert des urgences ophtalmologiques de l’hôpital Edouard Herriot a lieu ce lundi 7 février à 7 heures 30. Pour assurer la continuité de soins, le service va fermer ses portes, au sein du Pavillon C, et les rouvrira dans la foulée, à quelques centaines de mètres dans un bâtiment situé à côté du Pavillon U.

Les anciens locaux vont être entièrement refaits. Seule la façade, conçue par Tony Garnier, sera conservée à l’identique. Prévu pour durer une vingtaine de mois, ce chantier d’envergure va coûter près de 20 M€, en grande partie pris en charge par les HCL (lire encadré ci-dessous). Le pavillon C devrait rouvrir vers 2023.

" Pour les patients, premièrement, il sera plus simple de se repérer, car il y aura une unité de lieu autour du Pavillon U, alors que cela fait de nombreux mois que nous sommes partagés sur plusieurs sites, en partie à cause du Covid. Deuxièmement, nous avons nous-mêmes décidé de l’aménagement du bâtiment modulaire. L’espace de consultation est extrêmement large. Il a été conçu pour gérer au mieux le flux des urgences et diminuer l’attente. Enfin, nous en profitons pour améliorer l’équipement, en particulier tous les box de consultation, qui seront homogènes et équipés de la façon la plus moderne qui soit. Ces box ont été installés comme ils le seront, ensuite, dans le Pavillon C rénové, ce qui nous permettra, en outre, de prendre nos marques et de repérer de possibles améliorations pour le futur", décrit le Pr Carole BURILLON, cheffe du service d’ophtalmologie.