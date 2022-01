Plus de 300 personnes sont hospitalisées des suites du covid-19 actuellement dans les Hospices civils de Lyon. Dont 81 patients en réanimation ce mardi 4 janvier dans les HCL.

Le nombre de cas explose à Lyon. Mais pour l'instant, le variant Omicron, beaucoup plus contagieux, n'entraîne pas un nombre important de formes graves.

La très très grande majorité des personnes hospitalisées des suites du covid-19 à Lyon et dans le Rhône le sont après avoir été contaminées par le variant Delta.

Ce mardi 4 janvier, d'après un dernier point :

304 personnes sont hospitalisées des suites du covid-19 dans les Hospices Civils de Lyon

sont hospitalisées des suites du covid-19 dans les Hospices Civils de Lyon 783 personnes sont hospitalisées des suites du covid-19 dans l'ensemble du territoire du Rhône (tous les établissements de la Métropole de Lyon, du Rhône, le CH de Bourgoin et le CH de Vienne)

sont hospitalisées des suites du covid-19 dans l'ensemble du territoire du Rhône (tous les établissements de la Métropole de Lyon, du Rhône, le CH de Bourgoin et le CH de Vienne) 81 patients covid-19 sont en réanimation dans les HCL

136 patients covid-19 sont en réanimation dans l'ensemble du territoire du Rhône

Pour rappel, depuis le 20 décembre, toutes les opérations non urgentes sont déprogrammées dans tous les hôpitaux (et cliniques) du Rhône. Pour permettre la réorganisation des services et l'ouverture de nouveaux lits de réanimation.

Il y a en temps normal 139 lits de réanimation dans les HCL.

Ce 4 janvier, 168 lits de réanimation sont ouverts. 158 sont occupés (par 81 patients covid-19 donc).

