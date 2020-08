Coronavirus à Lyon : 6 nouvelles hospitalisations en 24h dans le Rhône, le dernier bilan ce jeudi

Le nombre de cas de coronavirus augmente à Lyon et dans le Rhône. Sans que, pour l'instant, cela se traduise par beaucoup de formes graves. Mais prudence. Le point ce jeudi matin.

Le nombre de cas de coronavirus augmente à Lyon et dans le Rhône. C'est incontestable depuis quelques jours. Notamment des patients jeunes, pour certains asymptomatiques.

L'augmentation du nombre de cas ne se traduit pas, pour l'instant, par une hausse significative des patients hospitalisés.

A Lyon et dans le Rhône, c'est encore très calme dans les hôpitaux (en ce qui concerne le covid-19). On est encore très loin des chiffres de début avril, au plus fort de la tempête.

Toutefois, il faut rester prudent. 6 nouvelles hospitalisations ont eu lieu ces 24 dernières heures des suites du covid-19 dans le département du Rhône (11 en tout dans la région)