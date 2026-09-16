Isère : à Saint-Martin-d’Hères, le 4e Forum Séniors se tiendra le 10 octobre

Le Département de l’Isère, la Ville et le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Martin d’Hères organisent le 4e Forum Seniors le samedi 10 octobre de 9 h 30 à 18 heures.

À qui s’adresser quand on a des questions sur le bien vieillir ? Comment fait-on pour adapter son logement à sa perte d’autonomie ? Qu’est-ce que le Cesu, comment on fait pour l’obtenir ? Autant de questions que peuvent se poser les seniors et les personnes qui les entourent… Afin de répondre à leurs interrogations et pour les guider au mieux dans leurs démarches, le Département de l’Isère, la Ville et le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Martin d’Hères organisent le 4e Forum Seniors le samedi 10 octobre de 9 h 30 à 18 heures. Il se déroulera à L’heure bleue, à Saint-Martin-d'Hères.

À travers 43 stands, ateliers ou encore démonstrations et conférences d’experts, les visiteurs pourront poser toutes les questions qui les taraudent, qu’il s’agisse de santé, déplacements, sécurité, logement, sport, vie sociale, droits, emploi ou encore de la retraite. Les thématiques ont par ailleurs été élaborées en concertation avec des habitants seniors de la commune. La vice-présidente du Département, Sandrine Martin-Grand, et le maire de la ville, David Queiros, présenteront tous les enjeux du Forum à 12 heures.

"Organiser ce 4e forum à destination des seniors et de leur entourage, c’est réunir, dans un même lieu, le même jour, les acteurs ressources de l’ensemble du territoire qui œuvrent en faveur du « bien vieillir » des Isérois, de la retraite à la perte d’autonomie. C’est diffuser des messages de prévention et donner à voir, à connaître de nouveaux dispositifs innovants", salue le Département de l’Isère dans un communiqué.