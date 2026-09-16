Lyon : des patients évacués après un dégagement de fumée à l’hôpital de la Croix-Rousse

Mardi après-midi, un dégagement de fumée a été signalé à l’hôpital de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon, nécessitant d’évacuer certains patients temporairement. Aucun blessé n’est à déplorer.

Aux alentours de 16 heures ce mardi, un "petit dégagement de fumée" a été signalé à l’hôpital de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon. Certains patients, dont on ignore le nombre, ont été temporairement évacués, avant de finalement rejoindre leurs chambres en fin de journée, ont confirmé les Hospices Civils de Lyon à nos confrères du Progrès.

Si l’origine de la fumée "n’a pas encore été identifiée", aucun blessé n’est à déplorer. Aucun débat matériel n’a par ailleurs été observé. Un agent s’est enfin assuré qu’aucun nouveau dégagement de fumée ne survenait dans la nuit de mardi à mercredi.