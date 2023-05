Commerces dégradés : Grégory Doucet prêt à participer à leur indemnisation

Face aux importantes dégradations subies par des commerçants lors de la manifestation du 1er-Mai, le maire de Lyon, Grégory Doucet, se dit prêt à participer à l'indemnisation des commerces touchés.

Sa première proposition avait suscité l'ire de l'opposition, et l'approbation de certains commerçants. Quelques heures seulement après le passage d'un important groupe de casseur sur la ville de Lyon à l'occasion du 1er-Mai, Grégory Doucet avait demandé à l'Etat de soutenir les commerçants touchés par les dégradations.

"Pourriez-vous inviter formellement les assureurs à considérer la perte de chiffre d’affaire dans les indemnisations ? Grégory Doucet aux assureurs

Depuis, le maire de Lyon a rencontré la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) ainsi que la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). Selon nos informations, Grégory Doucet s'est dit prêt à créer un fonds d'indemnisation auquel la Ville de Lyon participerait financièrement. Reste à voir maintenant si l'Etat répondra à l'appel lancé par l'édile, tout comme la Métropole de Lyon.

De nombreux incendies ont été allumés par des manifestants en marge du cortège. (Photo Julien Barletta) Banques, agences immobilières et assurances se barricadent, avenue Maréchal de Saxe, avant la manifestation de ce jeudi 6 avril.

Une cinquantaine de commerces touchés

Il leur a également proposé la mise en place d'une cellule d’accompagnement et d’écoute vis-à-vis des commerçants indépendants ainsi qu'un étalement de leurs charges. Le maire de Lyon a enfin écrit un courrier à la fédération des assureurs, que Lyon Capitale a pu consulter. On y apprend notamment que la Ville de Lyon aurait recensé "une cinquantaine de commerces dont les vitrines ont été brisées et pour certains dévastés et pillés". L'édile juge par ailleurs que "ces scènes de violences sont inadmissibles et inédites à Lyon".

Grégory Doucet demande ainsi à la fédération des assureurs : "Face à l’ampleur des dégâts, pourriez-vous inviter formellement les assureurs à considérer la perte de chiffre d’affaire dans les indemnisations ?" Enfin, après sa rencontre avec les commerçants, l'édile fera remonter l'idée d'une "mise en place d’un dispositif pour accélérer le dépôt de plainte en cas d’intrusion et le besoin nécessaire d’une meilleure anticipation à avoir pour les commerçants lors des prochaines manifestations", auprès de la préfète Fabienne Buccio.

