Grégory Doucet demande à l’État d’indemniser les commerçants "victimes de violences"

Tout en condamnant les dégradations importantes commises à Lyon ce lundi lors de la manifestation du 1er-Mai, le maire de Lyon a demandé à l’État de soutenir les commerçants "victimes de ces violences".

De la place Jean-Jaurès à la place Bellecour, en passant par l’avenue Jean-Jaurès et le cours Gambetta, la 13e manifestation contre la réforme des retraites a laissé dans son sillage des scènes de désolation ce lundi 1er-Mai à Lyon. Entre le mobilier urbain dégradé, les voitures brûlées et les commerces vandalisés et mis à sac pour certains, les dégâts sont importants.

Abandonner une réforme "injuste et méprisante"

Tout en saluant une mobilisation "exceptionnelle" contre la réforme des retraites, qu’il qualifie d’"injuste et méprisante", le maire de Lyon Grégory Doucet a tenu à dénoncer des "violences et dégradations sans précédent". Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, l’élu écologiste demande également à l’État "de mettre en place un fond d’indemnisation pour les commerçants victimes de ces violences".

Il estime que "dans une telle situation", "la solidarité nationale est nécessaire", tout appelant le gouvernement à "abandonner cette réforme". Réforme qui, rappelons-le, a été promulguée le 15 avril au Journal Officiel par Emmanuel Macron après la validation de la majorité du texte par le Conseil constitutionnel.

Lire aussi : 40 interpellations lors de la manifestation du 1er-Mai à Lyon