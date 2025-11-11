Commémorations du 11-Novembre : 34 personnes interpellées à Lyon

Des personnes soupçonnées d'être proche de l'ultragauche ont été interpellées en marge des commémoration du 11-Novembre à Lyon.

34 personnes soupçonnées d'être proches de la mouvance d'ultragauche et antimilitariste ont été interpellées mardi 11 novembre en marge des commémoration de l'armistice de 1918 à Lyon. Selon BFM Lyon, les autorités avaient connaissance d'un risque de manifestation depuis plusieurs jours.

Un arrêté avait été pris pour interdire tout rassemblement aux abords du parc de la Tête d'Or et des CRS ainsi qu'un drone avaient été déployés. Les 34 personnes ont été arrêtées et verbalisées au motif qu'elle enfreignaient cet arrêté.