Actualité
voiture police faits-divers
Image d’illustration. Crédit : Denis Charlet / AFP

Enlevé en pleine rue, un homme retrouvé blessé et dénudé à Oullins

  • par La rédaction

    • Quatre personnes cagoulées ont frappé puis enlevé un homme lundi soir à Oullins près d'un point de deal.

    Un homme d'une trentaine d'années a été frappé et enlevé lundi 10 novembre vers 19 heures dans le quartier de La Saulaie à Oullins-Pierre-Bénite indiquent nos confrères de BFM Lyon. Les faits se sont produits dans un lieu connu pour abriter un trafic de stupéfiants.

    Les forces de l'ordre ont été alertées par des témoins qui ont aperçu quatre hommes cagoulés agresser la victime. L'homme a été retrouvé peu de temps après dans le quartier des Hautes-Roches, blessé au visage et partiellement dénudé.

    Il a été transporté vers un hôpital sans pronostic vital engagé.

    à lire également
    Marion Sessiecq
    À Lyon, la gauche et les écologistes lancent leur campagne dans les arrondissements

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Enlevé en pleine rue, un homme retrouvé blessé et dénudé à Oullins 17:04
    Marion Sessiecq
    À Lyon, la gauche et les écologistes lancent leur campagne dans les arrondissements 16:30
    police judiciaire
    Haute-Savoie : un Kosovar tué à coups de batte de baseball 16:09
    faits divers
    Rillieux-la-Pape : un octogénaire renversé par une voiture à Rillieux-la-Pape 15:37
    Cinq morts dans un "choc frontal" entre véhicules sur une route de Saône-et-Loire 15:15
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    Vaulx-en-Velin : il déambule armé d'un sabre et prononce "Allah Akbar" lors de son interpellation 14:20
    Festival de musique : Chapelle d’automne à la Trinité 13:26
    Après l'incendie à Rillieux, un autre tournage d'un clip de rap dégénère à la Croix-Rousse 12:30
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Un important réseau de trafiquants de drogue opérant entre Lyon et Saint-Etienne démantelé 11:36
    ZTL à Lyon : la borne d’accès située rue Édouard-Herriot mise en service ce mercredi 10:40
    Pollution : une qualité de l'air moyenne ce mardi à Lyon 09:44
    Commémoration du 11 novembre 1918 : les soignants militaires mis à l'honneur à Lyon 09:22
    météo lyon soleil
    Météo : douceur et belles éclaircies mardi 11 novembre à Lyon 09:08
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut