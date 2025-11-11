Enlevé en pleine rue, un homme retrouvé blessé et dénudé à Oullins

Quatre personnes cagoulées ont frappé puis enlevé un homme lundi soir à Oullins près d'un point de deal.

Un homme d'une trentaine d'années a été frappé et enlevé lundi 10 novembre vers 19 heures dans le quartier de La Saulaie à Oullins-Pierre-Bénite indiquent nos confrères de BFM Lyon. Les faits se sont produits dans un lieu connu pour abriter un trafic de stupéfiants.

Les forces de l'ordre ont été alertées par des témoins qui ont aperçu quatre hommes cagoulés agresser la victime. L'homme a été retrouvé peu de temps après dans le quartier des Hautes-Roches, blessé au visage et partiellement dénudé.

Il a été transporté vers un hôpital sans pronostic vital engagé.