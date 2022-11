Clap de fin pour la mise en lumière des 370 bâtiments de Lyon

Dès ce mardi soir, l’illumination des 370 sites patrimoniaux de Lyon sera "limitée au samedi soir jusqu’à 23 heures, et à titre exceptionnel lors d'événements". En attendant, le 3 novembre, l'extinction de certaines rues.

Pour faire face à la crise énergétique liée au conflit russo-ukrainien, et comme de nombreuses villes françaises, dont sa voisine Villeurbanne, la Ville de Lyon a pris la décision de réduire sa consommation en énergie d'au moins -10 %. La municipalité écologiste espère atteindre cet objectif d'ici un an en réduisant notamment les lumières de la ville.

À compter du 1er novembre, la Ville de Lyon applique son plan Lumière révisé dans le cadre du plan de sobriété, pour faire face à la hausse des coût de l'énergie. Une liste de 18 mesures a été dressée lors d'une présentation municipale le 11 octobre dernier.

Les rues dans le noir de 2h à 4h30 : Bellecour, Croix-Rousse, une partie de la Presqu’île et du Vieux-Lyon...

Parmi les 18 mesures prises par le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet, trois concernent l'éclairage public. Une nouvelle mouture du plan Lumière a donc été présentée : elle prévoit que l’illumination des 370 sites patrimoniaux soit "limitée au samedi soir jusqu’à 23 heures, et à titre exceptionnel lors d'événements". Avant la mise en place du plan de sobriété de la Ville de Lyon, ces bâtiments étaient éclairés du jeudi au samedi jusqu'à minuit (jeudi) et 1 h (vendredi et samedi).

Sur le volet de l’éclairage public, deuxième gros poste de dépenses, la mairie va s’essayer à une expérimentation en éteignant de 2 heures du matin à 4h30 l’éclairage public de ses rues. Déjà conduite à Lorient depuis 2021, et à Francheville, certains soirs de minuit à 5 heures, cette mesure sera testée 4 soirs par semaine à Lyon, du dimanche au mercredi, sous réserve de l’accord des communes limitrophes et pendant une durée de 2 mois.

La mairie précise que dans un premier temps, pour "des raisons techniques liées au réseau de distribution d’électricité", seuls certains quartiers seront concernés par l'extinction des rues : Bellecour, Croix-Rousse, une partie de la Presqu’île et du Vieux-Lyon, une partie du 3e, du 6e, du 7e et du 8e arrondissement, et le plateau de Saint-Rambert. Le reste de Lyon devrait suivre le 1er décembre, des discussions sont en cours avec les communes limitrophes à ce sujet.

"Il avait été proposé d'éteindre l'éclairage public jusqu'à 5 heures du matin. On a rappelé que certains travailleurs, donc beaucoup de précaires, prennent les transports en commun dès 4h30 du matin et on voulait qu'ils puissent traverser la ville en sécurité."

Sandrine Runel, adjointe au maire de Lyon chargé des solidarités et de l'inclusion sociale

Une expérimentation qui fait déjà grincer des dents des représentants de l’opposition, pour des raisons de sécurité, même si Sylvain Godinot assure que dans les communes qui appliquent cette gestion de l’éclairage nocturne "il n’y a pas de hausse de l’insécurité et parfois les incivilités baissent même".

Selon lui, les villes concernées ont constaté "une baisse des incivilités et de l’insécurité", sans toutefois avancer de chiffres.

Lors de lors de la présentation du plan de sobriété lyonnais, Sandrine Runel, adjointe au maire de Lyon chargé des solidarités et de l'inclusion sociale, avait expliqué qu'il "avait été proposé dans un premier temps d'éteindre l'éclairage public jusqu'à 5 heures du matin." et, finalement, d'avoir fait marche arrière : "on a rappelé que certains travailleurs, donc beaucoup de précaires, prennent les transports en commun dès 4h30 du matin et on voulait qu'ils puissent traverser la ville en sécurité."

Selon un sondage Ipsos (2015), 91 % des Français considèrent que l’éclairage public joue un rôle important "pour renforcer les conditions de sécurité le soir et la nuit".

