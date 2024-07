Lancé en 2022 pour apaiser le quartier de la Guillotière, le projet de réaménagement de la place Gabriel Péri touche désormais à sa fin.

La place Gabriel Péri et ses alentours arborent un nouveau visage. Après une concertation publique lancée en 2022 et des mois de travaux, la Métropole de Lyon annonce avoir achevé quatre premiers chantiers. Avec une enveloppe de 2 millions d'euros, ces travaux ont permis d'améliorer les cheminements piétons, végétaliser et créer des terrasses. D'autres travaux sont cependant toujours en cours sur la voie lyonnaise n°12 et les quais de la station de tramway.

Une place réaménagée, apaisée et végétalisée

Trait d'union entre les 3e et 7e arrondissements de Lyon, la place Gabriel Péri est le cœur de la Guillotière. Depuis quelques années, ce quartier populaire et commerçant fait face à des difficultés, liées notamment à des flux importants et des situations sociales fragiles. Face aux attentes des habitants, la mairie et la Métropole ont donc mené plusieurs actions pour traiter ces différents problèmes. La concertation de 2022, accompagnée d'un diagnostic urbain, a ainsi permis de lancer quatre projets à court terme.

D'abord, les traversées piétonnes et cyclistes du cours Gambetta ont été améliorées. Celui-ci arbore ainsi de nouveaux passages piétons, une traversée centrale et prochainement des tapis traversants pour les aveugles. De son côté, la rue Paul Bert a été apaisée pour limiter le trafic de transit vers La Part-Dieu. Les trottoirs ont donc été élargis pour les piétons, terrasses et commerces. La requalification de la place de la Poste était également une demande des Lyonnais. Concertés sur le sujet, ces derniers ont opté pour la création d'un îlot de fraîcheur avec 240 mètres carrés d'espaces verts. Une partie du cours Gambetta a d'ailleurs été végétalisée elle aussi. Des platebandes ont été plantées au pied des arbres existants, composées de plantes basses et massifs.

La nouvelle place de la Poste. © Métropole de Lyon – Thierry Fournier

La plupart de ces travaux ont été financés par la Métropole de Lyon à hauteur de 1,6 millions d'euros. La Ville a toutefois financé les travaux de reprise de l'éclairage public et la plantation des espaces verts qui ont coûté 300 000 euros.

