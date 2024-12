A Villeurbanne, un homme s'enfuit avec la voiture d'une femme qu'il avait percutée en trottinette

Photo d’illustration police nationale. (Photo Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Une femme s'est fait dérober sa voiture par un homme qui venait de la percuter en trottinette à Villeurbanne.

Lundi 23 décembre dans le quartier Grandclément à Villeurbanne, les pompiers sont intervenus vers 18 h 30 pour prendre en charge une femme qui avait été victime d'un accident au croisement des rues Léon-Blum et Louis-Ducroize, rapporte Le Progrès.

La victime venait d'être blessée après avoir été percutée par un homme circulant en trottinette et qui a pris la fuite. Quelques minutes plus tard, l'individu est revenu sur les lieux et en a profité pour monter dans la voiture puis s'enfuir avec.

Les pompiers ont tenté de l'en empêcher mais il a dirigé le véhicule dans leur direction avant que les pompiers ne parviennent à l'éviter. Les pompiers ont déposé plainte et une enquête a été ouverte.