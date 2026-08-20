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Incendie au massif du Justin. ©MairiedeDie
Incendie au massif du Justin. ©MairiedeDie

Feux de forêts : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

  • par Corentin Lucas

    • Aucun des douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a été placé en vigilance élevé aux feux de forêts.

    La situation s'améliore de jour en jour en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que les risques de feux restaient élevés dans certains endroits de la région, cette fois, les douze départements semble épargnés ce jeudi 20 août.

    En effet, aucun de ces secteurs n'est placé en vigilance orange par Météo France. Le danger de feux reste toutefois modéré dans la Drôme, ainsi que dans l'Allier. Les conditions météorologiques des prochains jours devraient permettre un passage au vert de toute la région, puisque des orages accompagnés de fortes pluies vont s'abattre dès ce jeudi.

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