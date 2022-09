L'offre culturelle lyonnaise se fait plus plus riche à la rentrée. Voici une sélection non exhaustive d'événements à ne pas manquer ce samedi et dimanche.

Sport, musique, écologie, cinéma, milieu associatif... Les rendez-vous culturels ne manquent pas en ce week-end de rentrée.

Festival Graines électroniques à Confluence

Depuis 2019, la Station Mue, lieu expérimental accueillant de nombreux événements à la Confluence, organise son festival Graines électroniques, qui mélange musique et programmation environnementale axée sur la transition écologique. Après une journée dédiée aux enfants le 31 août, avec fresque participative et balade sensorielle, l'événement propose ce samedi de nombreuses animations : friperie ambulante, composition de jardinières, bureau de change avec la gonette... Ainsi qu'une programmation musicale éclectique, mettant à l'honneur la scène émergente. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'événement.

Sports in République

La place de la République s'anime tout l'après-midi jusqu'à 19 h, avec défis et initiations pour tous les publics. Cette animation, gratuite, offre l'opportunité de rencontrer de nombreux clubs locaux et de tester leurs disciplines : hockey, boxe, crossfit, danse, cyclisme, pétanque, etc. Un challenge est aussi spécialement organisé pour cette journée sportive : l'Iron Lyon. Le champion ou la championne désigné(e) remportera 18 bons d'achat d'une valeur de 50 €.

Festival Séisme solidaire

La 5e édition du festival Séisme solidaire se tiendra route de Vienne (8e), piétonnisée pour l'occasion, de 11 h à 20 ce samedi. Gratuit, l'événement est articulé autour de l'écologie et des solidarités. Il met en place un village de stands pour accueillir l'offre associative lyonnaise dans le quartier du Grand Trou. Emmaüs Connect, La Gonette, Yoon, Action Contre la Faim... Au total, 20 associations tiennent un stand et prévoient animations, temps forts musicaux, quizz et jeux pour tout public.

Du hip-hop au Heat

Ce dimanche, L'Olympique lyonnais, Adidas et les Nuits sonores s'associent pour proposer une soirée de rentrée au Heat (2e), pour "explorer les relations entre musique et sport". La programmation musicale proposera essentiellement du hip-hop, de 14 h à minuit. L'événement a tenu à choisir la thématique des personnes "s'identifiant en tant que femmes et personnes LGBTI+ dans les milieux sportifs".

Un ciné-mystère dans le 4e

Aller au cinéma sans savoir quel film sera projeté, c'est l'idée du ciné-mystère proposé ce dimanche 4 septembre à 18 h, à l'Aquarium café (4e). Le ciné-café croix-roussien propose de (re)découvrir une pépite cinématographique surprise, choisie avec un invité mystère également. La révélation ne se fera qu'au lancement de la projection, présentée par Anne-Françoise Sarger, présidente du lieu, et Gérard Guipoint, ancien directeur du Radiant-Bellevue. Réservations sur le site de l'Aquarium.