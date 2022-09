Les déchèteries mobiles rouvrent à Lyon

Les déchèteries mobiles rouvrent dès début septembre à Lyon et à Villeurbanne. Chaque mois, elles sont installées sur des lieux facilement accessibles en voiture, à pied ou à vélo.

Ces déchèteries de proximité fonctionnent comme des déchèteries classiques, avec des horaires identiques, mais restent plus accessibles aux personnes ayant des difficultés pour se déplacer. De nombreux déchets peuvent y être déposés, à l'exception des déchets verts, des gravats, des déchets de chantier, du gros électroménager, des écrans et des déchets jugés dangereux. Les objets en bon état ou réparables sont acceptés à l’exception des vêtements, du linge et des chaussures.

Sept déchèteries mobiles à Lyon

À Lyon, ces déchèteries sont implantées place Gabriel Rambaud (1er), chaque 1er vendredi du mois à compter du 2 septembre, place Bahadourian (3e), chaque 3e samedi du mois à partir du 17 septembre, place du Commandant Arnaud (4e), chaque 3e mercredi du mois à compter du 21 septembre, place Elmaleh (6e), chaque 1er mercredi du mois à partir du 7 septembre, place du Prado (7e), chaque 4e samedi du mois à partir du 24 septembre, place Ambroise Courtois (8e), chaque 3e vendredi du mois à compter du 16 septembre, place Ferber (9e), chaque 4e mercredi du mois à compter du 28 septembre.

À Villeurbanne, trois déchèteries mobiles sont implantées : place Wilson, chaque 2e samedi du mois à partir du 10 septembre ; place Chanoine Boursier, chaque 2e mercredi du mois à compter du 10 octobre ; place des Passementiers, le mercredi 14 septembre puis chaque 4e vendredi du mois à partir d’octobre.

En plus de ce dispositif, l'ensemble du territoire métropolitain compte 19 déchèteries fixes. Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site de la Métropole : www.grandlyon.com/decheteriesmobiles