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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un jeudi ensoleillé et caniculaie à Lyon, jusqu'à 37 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée caniculaire et difficilement supportable qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 18 juin 2026.

    Il va faire très chaud à Lyon ce jeudi. Sous un soleil qui brillera du matin au soir, le temps s'annonce une nouvelle fois caniculaire. Une chaleur de plus en plus pénible et un mercure qui s'envolera encore cette après-midi.

    Cette nuit déjà le mercure n'est pas descendu sous les 20 degrés et il grimpera jusqu'à 37 degrés dans l'après-midi. Des valeurs 11 à 12 degrés au dessus des normales de saison et une chaleur extrême qui devrait se poursuivre encore de nombreux jours à Lyon.

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