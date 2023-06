Lyon : le militant Reconquête, Damien Rieu, jugé pour diffamation envers Benzema

Fondateur de Génération identitaire à Lyon, le militant d'extrême droite Damien Rieux est jugé ce mardi pour diffamation contre Karim Benzema.

Depuis maintenant une semaine, Damien Rieux appelle ses followers sur les réseaux sociaux à le soutenir - notamment financièrement - pour, dit-il, "faire tomber un islamiste multimillionnaire". Le fondateur de Génération identitaire à Lyon sera de retour entre Rhône et Saône, devant la chambre presse du tribunal judiciaire ce mardi après-midi.

"Damien Rieu, derrière son ordinateur s'est cru tout permis"

Face à lui, le footballeur brondillant Karim Benzema, représenté par Maître Sylvain Cormier. L'ex-attaquant de l'Olympique lyonnais reproche au militant Reconquête la publication de deux tweets, postés à l'automne 2020 et toujours en ligne. Dans l'un d'eux, Damien Rieu met en parallèle des photos de djihadistes et une photo de Karim Benzema effectuant le même signe que les dits combattants.

Je crois que @Benzema veut nous faire passer un message. pic.twitter.com/yLOmuLHrD8 — Damien Rieu (@DamienRieu) November 22, 2020

Damien Rieu, derrière son ordinateur s'est cru tout permis, y compris de dépasser les limites de la liberté d'expression et de diffamer Karim Benzema, détaillait auprès de Lyon Capitale Me Cormier en avril dernier. Le militant d'extrême droite de son côté assure que ces tweets ne sont que "factuels" et qu'il ne fait que montrer "les ambiguïtés islamiques" du footballeur.

Une procès que le militant accueille en tout cas positivement. Sur son site web, il en profite pour faire des appels aux dons, et assure : "Ce procès sera une incroyable opportunité de diffuser nos idées patriotiques et de faire reculer l’islamisme qui gangrène notre pays."