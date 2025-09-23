Champagne Palmer x Julien Gautier au M Restaurant

De Lyon, Champagne Palmer & Co lance un Tour de France gourmand. Premier acte : Julien Gautier, chef du M Restaurant (Lyon 6e), qui rend hommage à l'art du "Dîner au Champagne".

Sept hommes et une idée singulière sont à l’origine de Palmer & Co.

Issus de vieilles familles à la réputation bien établie et possédant tous des vignobles dans les premiers et grands crus de la Côte des Blancs et de la Montagne de Reims, à contre-courant de l’esprit coopératif qui dominait alors, ces sept mercenaires décident de mettre en commun leurs plus beaux terroirs pour créer un champagne hors norme. De cette alliance naît à Reims une maison pas tout à fait comme les autres : Palmer & Co, un collectif de vignerons exigeants où le "& Co" dit tout de l’esprit fondateur.

De sept en 1947, ils sont 350 sociétaires, quatre-vingt ans plus tard qui cultivent un "esprit palmérien", consistant à croire en la force du collectif, à l’art subtil de l’assemblage et à la magie du temps.

En bref, faire ensemble pour faire mieux : en réunissant les nuances de ces terroirs d’exception, en mariant les différents cépages, en travaillant l’assemblage comme un art, donnant ainsi les aspérités qui lèguent au champgne Palmer tout son caractère.

Dans ses 220 hectares de Premiers et Grands Crus (sur un total de 440), tournés vers le nord, Palmer & Co façonne des champagnes à la fraîcheur éclatante, que de longues années de vieillissement viennent patiner. L’équilibre est leur signature : puissance et délicatesse, profondeur et élégance. La cuvée Grands Terroirs, élaborée uniquement lors des millésimes d’exception, en est la démonstration la plus aboutie.

Enfin, il y a le temps, véritable allié. Vieillies patiemment, les cuvées révèlent une complexité infinie. La Collection de Vieux Millésimes, conservée dans de grands flacons, illustre cette quête. Chaque bouteille porte en elle la mémoire des millésimes passés et lègue un héritage aux vins de demain.

Les champagnes Palmer vieillissent de longues années dans la pénombre et la fraîcheur des caves de la Maison : plus de trois ans pour le Brut Réserve, et cette savoureuse maturité s'amplifie avec six à huit années de patience pour les cuvées millésimées et dix ans et plus pour les grands flacons @Egoulet

Champagne Palmer



En chiffres :

- 1 million de bouteilles (75% export, 25% France)

- 19,5 millions € de chiffre d'affaires (vente sous la marque Champagne Palmer)

- 52,2 millions € CA groupe Palmer (activités de la coopérative)

440 hectares (dont 220 en Premiers et Grands Crus) pour 350 adhérents.



En dates :

- 1947

Création de Palmer & Co

- 1959

La Maison s’installe rue Jacquart à Reims, dans le périmètre sacré du champagne avec caves et galeries creusées dans la craie

- 1970

Ouverture à d’autres terroirs champenois : le Sézannais (Marne) et la région des Riceys (Aube)

- 1997

Acquisition d’un vaste ensemble caves/ cuverie à proximité du site et création

de la filiale Les Celliers du Champ de Mars

- 2015

Début de déploiement du label : viticulture durable en Champagne

- 2018

Construction d’une nouvelle cuverie labellisée HQE (Haute Qualité

Environnementale)

- 2023 Palmer devient société à mission et obtient

le Label Engagé RSE ainsi que la certification ISO 14001 (Afnor)

"À travers cette démarche, la Maison réaffirme son attachement à l’art de vivre à la française"

François Demouy, directeur de la communicatiion et marketing de Champagne Palmer & Co

"Le lien entre Champagne Palmer & Co et la gastronomie est historique et naturel, explique François Demouy, le directeur de la communicatiion et marketing de la maison. Les cuvées de la Maison, reconnues pour leur élégance et leur complexité, trouvent une résonance unique à table, aux côtés des plus belles créations culinaires. Après de premières expériences réussies à Paris, Palmer & Co souhaite désormais prolonger cette aventure dans les grandes villes françaises. C’est à Lyon, capitale de la gastronomie par excellence, que ce Tour de France gourmand prendra son départ, avant de se déployer dans d’autres cités emblématiques. À travers cette démarche, la Maison réaffirme son attachement à l’art de vivre à la française, en offrant des moments de partage où Champagne et gastronomie se révèlent mutuellement."

La Maison poursuit donc son hommage à l’art du "Dîner au Champagne" avec une nouvelle escale gourmande à Lyon, capitale de la gastronomie par excellence.

Aux commandes : Julien Gautier, chef emblématique de la scène lyonnaise, invite à un dîner en 4 temps, imaginé en parfaite harmonie avec cing cuvées emblématiques de Palmer & Co : Rosé Soleil, La Réserve, Grands terroirs 2015, La Réserve nature, Blanc de Blancs 2018. "Des champagnes vineux et millésimés; qui se tiennent et plus gras" commente Emmanuel Tachon-Foley, maître d'hôtel et directeur de salle du M Restaurant.

Menu de la soirée

Amuses-Bouches

Entrée : Crabe, crème fraîche et caviar

Plat - Langoustine à la nage, fenouil et tomates

Plat - Caille rôtie, noisettes, navets nouveaux, blette et jus d'un rôti

Dessert - Baba, sirop de verveine, framboise, fraises et crème mascarpone

Quand : jeudi 25 septembre à 20h00

M Restaurant

47 Avenue Maréchal Foch,

Lyon 6e

04 78 89 55 19