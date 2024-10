Pour la deuxième fois, le chef étoilé Christian Têtedoie était partenaire du Grand Repas de Lyon et a mis au point un menu unique pour 26 000 élèves.

"C'est comme si on dégustait quelque chose de nouveau !" Zaid, 9 ans, et ses camarades de classe savourent le repas. A leurs côtés, le chef étoilé Christian Têtedoie ou encore Grégory Doucet, le maire de Lyon, à l'occasion du Grand Repas 2024. Comme ici, à l'école des Bleuets dans le 9e arrondissement, tous les petits lyonnais ont eu la chance de déguster, ce jeudi 3 octobre, le même menu minutieusement confectionné par le chef cuisinier.

Les élèves de cette école ont aussi profité de la présence de Christian Têtedoie, qui s'est invité à la même table que dix d'entre eux pour, à son tour, déjeuner. Au menu, justement : salade et radis blancs en entrée et blanquette de veau ou chili végétarien en plat, accompagné de riz. En dessert, les jeunes gourmands ont dégusté un cake à la pomme avec un yaourt aromatisé.

Des recettes bio et locales, que le chef étoilé a pris plaisir à mettre au point pour la deuxième fois de suite : "Passer un moment comme ça, entouré d'enfants, c'est formidable. C'est l'occasion de passer de bons messages. Je crois même que les enfants, c'est le public le plus sensible et à l'écoute. C'est pour ça que je réponds toujours présent à cette opération".

26 000 élèves en ont profité

Les 26 000 élèves inscrits à la restauration scolaire dans les écoles lyonnaises ont donc participé à ce Grand Repas 2024. C'est en collaboration avec le prestataire de la restauration de la Ville de Lyon que Christian Têtedoie a affiné ce menu. Qui a fait l'unanimité à l'école des Bleuets. "Ah oui, on va s'en souvenir de ce repas ! C'était trop bon", sourit en chœur un groupe d'enfants.

"Le temps méridien doit être un temps éducatif, notamment pour l'éducation au goût" Grégory Doucet, maire de Lyon

Cet événement, en plus d'offrir un menu novateur, joue un rôle dans l'éducation des jeunes pousses. "Pouvoir offrir un repas conçu par un grand chef, c'est un honneur, se réjouit Grégory Doucet, l'édile écologiste de Lyon. Mais aussi une façon de contribuer à l'un des objectifs qu'on s'est donné sur la restauration scolaire. A savoir, le temps méridien doit être un temps éducatif, notamment pour l'éducation au goût. Et, évidement, éduquer les enfants sur le contenu de leurs assiettes".

En entrée du Grand Repas 2024, les enfants ont mangé de la salade et des radis blancs. (@NB)

Production locale et nourriture saine sont donc les clés de la restauration scolaire dans les écoles lyonnaises. "Cet événement, c'est surtout l'occasion de valoriser ce que les enfants lyonnais mangent quotidiennement", reprend Stéphanie Léger, élue déléguée à l'Education. Dans un futur proche, la Ville de Lyon souhaiterait faire découvrir l'arrière-cuisine à tous ces élèves pour leur montrer toutes les étapes de la conception des repas.

