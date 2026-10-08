Lyon : l’individu qui a aspergé une femme de sperme avec une seringue condamné à un an de prison

L’homme de 39 ans, qui avait aspergé une femme de sperme à la Part-Dieu, a été condamné mercredi soir par le tribunal judiciaire de Lyon pour trois agressions sexuelles au total.

Un homme de 39 ans était jugé, ce mercredi 7 octobre, par le tribunal judiciaire de Lyon pour trois agressions sexuelles commises dans la capitale des Gaules les 9 mars, 2 juin et 9 août derniers. La dernière en date avait fait du bruit, puisqu’elle s’était produite dans les escaliers de la station de métro de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement. Le prévenu avait rempli une seringue avec son sperme avant de le projeter sur une femme, au niveau des fesses.

Les enquêteurs ont pu le retrouver suite à une photographie qui avait circulé au sein des services de police. Un agent s’était souvenu l’avoir déjà contrôlé plusieurs années auparavant dans les transports, avec déjà une seringue contenant du sperme dans son sac. L’exploitation du téléphone du prévenu a ensuite permis de découvrir deux vidéos montrant des faits similaires, commises les 9 mars et 2 juin à la Part-Dieu.

Durant l’audience, le Lyonnais a également reconnu avoir commis "cinq ou six" passages à l’acte au total selon les éléments rapportés par Le Progrès. Il a aussi admis avoir filmé à plusieurs reprises les fesses de femmes dans la rue depuis 2021. De plus, il avait déjà condamné en 2012 pour une agression sexuelle.

La partie civile avait demandé que les faits soient retenus comme des agressions sexuelles, une qualification finalement retenue par le tribunal. L’homme de 39 ans a donc été condamné à un an de prison, aménageable sous la forme d’un bracelet électronique. Il devra également se soumettre à un suivi sociojudiciaire pendant trois ans et verser 4 000 euros à la victime au titre de son préjudice moral.

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