Actualité
Le mathématicien Cédric Villani
Le mathématicien Cédric Villani @ AFP
Article payant

"Certains élus refusent encore d’entendre les scientifiques"

  • par Guillaume Lamy

    • L'entretien "Grandes Gueules" de Lyon Capitale avec Cédric Villani, mathématicien et ancien député.

    Toujours (r)attaché à Lyon, où il garde un pied pour ses cours et conférences, le génie des mathématiques, Cédric Villani – médaille Fields 2010, l’équivalent du prix Nobel de mathématiques – est un jeune retraité de la politique. Le cerveau, dont le commun des mortels ne comprend pas un traître mot de ce qu’il dit en physique statistique et géométrie riemannienne, fait sa rentrée des classes dans Lyon Capitale.

    Lyon Capitale : Êtes-vous une grande gueule ?

    Cédric Villani : Parfois, oui. Cela m’a pris énormément de temps, car enfant j’étais extrêmement timide, au point qu’un journaliste l’avait noté dans ma toute première interview, à 16 ans – j’avais les honneurs de la presse locale pour mes excellents résultats au bac… Mais j’ai appris à m’exprimer, à élever la voix, à dézinguer un ministre ou un lobby quand il le faut. Le passage à l’Assemblée nationale a été formateur !

    Est-il nécessaire d’être grande gueule pour avancer en science et en politique ?

    Pas forcément en mathématiques : certains grands chercheurs, révolutionnaires dans le monde des idées, sont discrets dans la vraie vie. Mais lorsqu’on s’engage publiquement, il devient indispensable de défendre ses idées avec force. Quand les universités et la recherche sont attaquées par le politique, il faut savoir répondre avec vigueur.

    Qu’a changé pour vous la médaille Fields en 2010 ?

    Tout. Elle a ouvert d’innombrables portes : engagements associatifs, actions citoyennes, création du musée des Mathématiques à l’institut Henri-Poincaré, puis entrée en politique, au Conseil scientifique de la Commission européenne puis à l’Assemblée nationale. La médaille Fields m’a donné du jour au lendemain une place dans l’espace public. Sans elle, j’aurais peut-être suivi ces voies aussi, mais bien plus lentement.

    Cédric Villani @AFP

    Il vous reste 89 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    Chaque minute, 60 animaux sont abattus pour Lyon
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Chaque minute, 60 animaux sont abattus pour Lyon 14:12
    Article payant Comment Aulas  veut mettre les Verts hors jeu 14:00
    Le mathématicien Cédric Villani
    Article payant "Certains élus refusent encore d’entendre les scientifiques" 13:30
    recette feu restaurant Taggât Lyon
    Le restaurant du mois à Lyon : Taggât 12:00
    Article payant Le mot du mois : [Rupture] 11:30
    d'heure en heure
    Musique : Herman Dune à l’Ithaque 11:05
    Et si le marché de Noël quittait la place Carnot ? 11:00
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Les élus sont-ils hors la loi sur les réseaux ? 10:30
    E-sport : les nouveaux dieux du stade  09:30
    Ils ont osé le dire
    Ils ont osé le dire 09:00
    Ecoconception numérique : Valence-Romans parmi les bons élèves 08:02
    Isabelle Nicolas, directrice de la galerie Estades à Lyon, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Le Chat de Geluck prend (aussi) ses quartiers sur les quais de Saône 07:00
    gendarmerie
    Ain : le colonel Hugonnet prend le commandement de la gendarmerie 10/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut