C'est l'un des sujets devenu récurrent dans la Métropole depuis l'arrivée des écologistes à la tête de la collectivité. Dans un long entretien accordé à nos confrères du Progrès, Fabien Bagnon, vice-président écologiste à la Métropole de Lyon en charge des mobilités actives est revenu sur les aménagements cyclable sur le territoire de la métropole.

"Prendre soin de nos habitants" avec les VL

Les Voies Lyonnaises, annoncées en grande pompe il y a trois ans, s'installent un peu partout sur le territoire. Si l'écologiste dit comprendre les difficultés rencontrées par les usagers face aux nombreux travaux en cours à Lyon et dans la métropole, il défend un projet qui devrait permettre de "prendre soin de nos habitants". "Les embouteillages n'ont pas été inventés par les écolos" estime l'élu. Selon Fabien Bagnon, les Voies Lyonnaises sont "une question de santé publique. C’est moins de pollution et plus d’exercice physique. Faire du vélo améliore aussi la santé mentale."

Revenant sur les tensions que ces projets de pistes cyclables ont pu engendrer entre la majorité verte de la métropole et les élus d'opposition, le vice-président n'a pas hésité à tacler sèchement certains élus. "Il y a des inquiétudes qui se cristallisent à certains endroits, là où les élus d’opposition sont montés au créneau. Certains l’ont fait courtoisement, d’autres beaucoup moins. Je ne veux pas écorner l’image des élus, ils sont tops pour la majorité, mais il y en a qui peuvent mentir, faire de la politique politicienne" estime-t-il, évoquant, sans les nommer, les élus de droite très souvent opposés à ces aménagements cyclables.

Depuis leur lancement il y a trois ans, 90 kilomètres de voies lyonnaises ont déjà été livrés ou sont en passe de l'être dans la Métropole de Lyon. L'objectif affiché par la collectivité est de doubler ce chiffre à l'horizon 2026. "Il faut développer les alternatives à la voiture individuelle parce que ça crée trop de nuisances, trop de bruit, trop de pollution, trop de danger, trop d’insécurité" conclut Fabien Bagnon.