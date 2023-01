Cérémonie en l'honneur des secours et forces de l'ordre intervenus à Vaulx-en-Velin

Le préfet du Rhône a remis, mercredi 18 janvier, des décorations et lettres de remerciements aux secours et forces de l'ordre intervenus sur l'incendie de Vaulx-en-Velin.

Le drame avait choqué les Lyonnais et pris une ampleur nationale. Le 16 décembre 2022, un incendie emportait la vie de dix personnes dont 4 enfants au 12 chemin des Barques à Vaulx-en-Velin, dans la Métropole de Lyon. Ce jour-là, un important dispositif se mettait en place, composé de nombreux services de secours et forces de sécurité.

Le préfet du Rhône, Pascal Mailhos a donc remis ce mercredi 18 janvier la médaille d'or pour "actes de courage et de dévouement" au corps départemental et métropolitain des sapeurs-pompiers du Rhône. À titre individuel, il a aussi remis des médailles d'argent et de bronze ainsi que des lettres de félicitations pour les mêmes faits. Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin et Bruno Bernard président de la Métropole de Lyon sont là pour l'occasion.

Remise de la médaille d'or pour "actes de courage et de dévouement" au corps départemental et métropolitain des sapeurs-pompiers du Rhône. (Photo Julien Barletta)

Grande fierté pour les agents

L'ambiance est studieuse ce soir-là à la préfecture du Rhône. Sapeurs-pompiers, policiers et soignants sont réunis en une même salle. En rang. Tous sont en habits de cérémonie, rien ne dépasse. Bien que les visages soient fermés, l'usage le voulant ainsi, on sent une grande fierté qui émane des trois blocs. Un sentiment du travail accompli, du devoir fait.

Remise de médaille (Photo Julien Barletta)

Pascal Mailhos, préfet du Rhône, passe dans les rangs, accroche les médailles sur les costumes, remet les lettres. Un regard, une poignée de main et quelques mots, c'est tout. Le seul moment ou les agents de secours et de sécurité se permettent d'esquisser un sourire. Eux qui un mois plus tôt, sauvaient des vies au cours du drame de Vaulx-en-Velin.