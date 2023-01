Jean-Emmanuel Roux, fondateur de Teepy Job, est l'invité de 6 minutes chrono.

Alors que la réforme des retraites est contestée dans la rue, ce jeudi, Jean-Emmanuel Roux, fondateur de Teepy Job (une plateforme dédiée à l'emploi des seniors), évoque les difficultés rencontrées par les salariés âgés pour finir leur carrière en activité et plaide pour une inversion de la logique : "Il faut d'abord les maintenir en poste jusqu'à 64 ans et ramener les autres vers l'entreprise. Lorsque l'on aura réussi ces deux points, alors on pourra partir plus tard à la retraite".

Pour favoriser l'emploi des seniors, il plaide une politique d'incitation comme l'Etat l'a fait ces dernières années avec des primes à l'embauche. Jean-Emmanuel Roux note avec satisfaction que la pénurie de main d’œuvre pousse les entreprises à se tourner vers des salariés de plus de 50 ans.