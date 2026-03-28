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Cédric Van Styvendael réélu maire de Villeurbanne par le nouveau conseil municipal
Cédric Van Styvendael, réélu maire de Villeurbanne. @PhamWilliam

Cédric Van Styvendael réélu maire de Villeurbanne par le nouveau conseil municipal : "une satisfaction du devoir accompli"

  • par Corentin Lucas

    • Ce samedi 28 mars, le nouveau conseil municipal de Villeurbanne s’est réuni pour procéder à l’installation du maire. Sans la moindre surprise, Cédric Van Styvendael a été réélu.

    Contrairement au conseil d’installation de Vaulx-en-Velin, il n’y avait aucun suspense pour celui de Villeurbanne. Ce samedi matin, le maire sortant et candidat de la coalition de gauche, Cédric Van Styvendael, a été confirmé par les conseillers.

    À l’issue du vote, l’édile a salué, lors du traditionnel discours, "une satisfaction du devoir accompli", dans un contexte de continuité politique après son premier mandat. Il n’a pas hésité à insister sur la ligne qu’il entend poursuivre dans les années à venir : "accompagner le développement de Villeurbanne et l’adapter aux défis du présent dans le respect de son histoire et de son identité si particulière".

    Il a également évoqué la volonté de faire de la ville "un territoire où l’innovation économique, sociale, environnementale et démocratique" pour permettre à ses citoyens de "vivre mieux à tous les âges de la vie".

    Lire aussi : Idir Boumertit (LFI) officiellement installé maire, la fin de 90 ans de gestion communiste

    Une bonne entente avec la Métropole ?

    Si certains avaient encore des doutes quant à l’entente entre Cédric Van Styvendael et Véronique Sarselli, fraîchement élue à la tête de la Métropole de Lyon, le maire s’est montré très coopérant. "La nouvelle présidente de la Métropole me trouvera toujours à ses côtés pour faire avancer les projets qui leur sont utiles, qui améliorent le cadre et les conditions de leur vie", a-t-il déclaré. 

    Une bonne nouvelle pour l’élue Grand cœur lyonnais, qui s’attend à de nombreux débats dans certaines communes de la métropole.

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