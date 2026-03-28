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Idir Boumertit, nouveau maire de Vénissieux.
Idir Boumertit, nouveau maire de Vénissieux. [Photo via MaxPPP]

Vénissieux : Idir Boumertit (LFI) officiellement installé maire, la fin de 90 ans de gestion communiste

  • par Corentin Lucas

    • Le nouveau conseil municipal de Vénissieux s’est réuni ce samedi 28 mars pour officialiser l’élection du maire, Idir Boumertit.

    Vainqueur du scrutin au soir du second tour des Municipales pour seulement 25 voix devant Michèle Picard (PCF), Idir Boumertit a également remporté le vote des conseillers, ce samedi matin. L’élu de La France insoumise met ainsi fin au règne de 90 ans du Parti à la tête de la ville de Vénissieux.

    Sur les 38 suffrages exprimés au conseil d’installation, il a obtenu la majorité absolue avec 33 bulletins en sa faveur, contre seulement 5 à destination de Pascal Dureau.

    "Je m’engage à exercer ce mandat avec sincérité et détermination. Je serai un maire attentif et à l’écoute. Le dialogue sera au coeur de notre action", a déclaré le grand gagnant de ces élections vénissianes lors de sa prise de fonction. Comme son compère de Vaulx-en-Velin, Abdelkader Lahmar, Idir Boumertit a fait le choix de se consacrer pleinement à son mandat local en quittant son siège de député.

    Désormais, les élus communistes de Vénissieux siégeront à l’opposition. Reste à savoir si l’entente sera idéale entre les deux camps d’extrême gauche. En ce qui concerne les Vénissians, le cadre de vie devrait rester le même.

    Lire aussi : Pas de retournement de situation pour Abdelkader Lahmar, officiellement installé maire de Vaulx-en-Velin

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