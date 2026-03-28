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Un important dispositif a été mis en place pour maintenir l'ordre ce samedi 28 mars
Un important dispositif a été mis en place pour maintenir l’ordre ce samedi 28 mars @ Julien Barletta

Métropole de Lyon : important déploiement de forces de l’ordre ce samedi soir face aux violences urbaines

  • par Corentin Lucas

    • Face aux multiples émeutes survenus dans la nuit de vendredi à samedi au sein de l’agglomération lyonnaise, la préfecture du Rhône a décidé de passer à la vitesse supérieure.

    Après deux nuits d’accalmie, de nouvelles violences urbaines ont éclaté vendredi 27 mars au soir dans la métropole de Lyon, notamment à Rillieux-la-Pape, à Saint-Priest, ainsi que dans plusieurs arrondissements lyonnais (4e, 8e et 9e).

    Face à ces tensions, un important dispositif a été déployé. Près de 130 forces de sécurité intérieure, dont plusieurs unités de CRS, ont été mobilisées selon les informations de LyonMag. Douze personnes ont été interpellées dans la nuit selon les chiffres de la préfecture du Rhône.

    Pour renforcer le dispositif de sécurité, cette dernière nous informe que la CRS 83, installée à Chassieu, va être déployée dans les zones les plus sensibles de l’agglomération lyonnaise ce samedi soir, en appui des effectifs locaux et des unités déjà engagées.

    Lire aussi : la délinquance en forte hausse depuis 2020 à Lyon

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