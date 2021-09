Ce week-end à Lyon : ramez sur le Rhône pour Octobre rose

Après trois jours de salon professionnel, le Paddle Sports Show ouvre ses portes au grand public samedi 2 octobre sur le Rhône. Au programme : la découverte des sports de pagaies au profit de Octobre Rose.

C'est un salon réservé aux professionnels qui s'ouvre à tout public. Après trois jours d'événements en compagnie de tous les acteurs professionnels des sports de pagaies, le Paddle Sports Show s'élargit au public ce samedi 2 octobre grâce à son testival, une version "plus festive, moins business et surtout ouverte au lyonnais" raconte Philippe Doux, organisateur du festival et contacté par la rédaction. Basé depuis plus de 15 ans à Nuremberg en Allemagne, le salon débarque pour la première fois cette année à Lyon et est soutenu par la Métropole. Sur les bords du Rhône, au niveau de la Halle Tony Garnier, les visiteurs pourront venir "découvrir et tester tous les sports de pagaies. Amateurs, passionnés, chacun pourra profiter des kayaks, canoës et encore stand-up paddle disponibles sur le lieu" continue Philippe Doux.

Ramez pour octobre rose

Outre la compétition de stand-up paddle et l'initiation au kayak de pêche, le testival est également l'occasion pour les lyonnais de réaliser un bon geste en faveur de la campagne annuelle de lutte contre le cancer du sein - Octobre Rose - qui se déroule le même weekend. Pour 10 euros, vous suivrez Ingrid Ulrich sur son stand-up paddle, auteure, ancienne malade et passionnée de la discipline, lors d'un tour sur le Rhône. Ces quelques euros seront ensuite versés pour le dépistage du cancer du sein. "Il faut absolument encourager les femmes à aller se faire dépister le plus vite possible. La campagne de sensibilisation passe également par ce type d'événement" conclut l'organisateur du salon.