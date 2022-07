Ce qu’il faut savoir sur le feu d’artifice du 14 juillet à Lyon 

Cette année, le feu d’artifice du 14 juillet sera tiré à partir de 22h30 depuis la colline de Fourvière dans le 5e arrondissement de Lyon. Un spectacle pyrotechnique de 21 minutes en cinq actes.

Après l’annulation du feu d’artifice du 14 juillet en 2020, la nouvelle municipalité avait présenté aux Lyonnais son premier feu d’artifice l’été dernier, choisissant de mettre en lumière les couleurs de l’arc-en-ciel. Cette année, pour célébrer la fête nationale, la mairie revient aux fondamentaux avec quelque chose de plus classique.

Début à 22h30

Intitulé "artifice à l’état pur", le feu de jeudi prochain se découpera en 5 actes composés de "152 tableaux pour 14 séquences et 4 intermèdes". Le début du spectacle sera tiré à partir de 22h30 et se terminera 21 minutes plus tard par un pré bouquet et deux bouquets finaux.

Attentive à l’impact écologique d’un tel événement, la mairie souligne le caractère "écoresponsable" de son feu d’artifice. Comme l’année dernière, les bombes utilisées seront 100% biodégradables, principalement faites en carton. Selon les services de la mairie, le poids en monoxyde de carbone (CO) du feu d’artifices serait de 108 kilos.

Le dispositif de sécurité

la circulation et le stationnement seront interdits sur les zones précisées sur la carte ci-dessous, y compris place Bellecour, entre 20 heures et minuit. L'accès aux piétons sera en plus interdit aux alentours de Fourvière. Résidants comme spectateurs voulant assister au spectacle sont "priés de se garer en dehors du périmètre indiqué".